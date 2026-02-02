В ДТП в Бессоновском районе пострадали семь человек Происшествия

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21150» и «ВАЗ-21144» в Бессоновском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 26 км дороги «Пенза — Лунино» 31 января, за рулем первой легковушки находился мужчина 1963 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1980 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-21150» – женщина 1974 года рождения и два пассажира автомобиля «ВАЗ-21144» — мальчики 2025 и 2013 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Оба водителя [...] после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще два пассажира автомобиля «ВАЗ-21150» — женщины 1967 и 1978 года рождения — получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.