Мельниченко проинформировал Ганчева о мерах поддержки жителей Харьковской области, эвакуированных в Пензенскую область Криминал

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал главу военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева о мерах поддержки граждан, эвакуированных в регион.

Фото: T.me/omelnichenko

«Проинформировал Виталия Константиновича Ганчева о мерах поддержки жителей Харьковской области, эвакуированных в наш регион. Этот вопрос держу на личном контроле», — написал Олег Мельниченко по итогам встречи, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 4 февраля.

По его словам, людям, проживающим в пензенских пунктах временного размещения, оказывается необходимая социальная и медицинская помощь.

«Мы содействуем в трудоустройстве всем желающим, дети посещают школы и детские сады. Тем, кто активно социализируется, решает выехать из ПВР и жить самостоятельно, выплачиваем единовременное пособие», — сообщил глава региона.

«После окончания специальной военной операции харьковчане сами примут решение вернуться им на родину, остаться в Пензенской области или выбрать для проживания другой регион страны. Но мы продолжим делать все, чтобы пензенская земля запомнилась им своим гостеприимством, братской поддержкой, готовностью всегда прийти на помощь», — подчеркнул Олег Мельниченко.