15:27:52 Среда, 4 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко проинформировал Ганчева о мерах поддержки жителей Харьковской области, эвакуированных в Пензенскую область

14:03 | 04.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал главу военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева о мерах поддержки граждан, эвакуированных в регион.

Мельниченко проинформировал Ганчева о мерах поддержки жителей Харьковской области, эвакуированных в Пензенскую область

Фото: T.me/omelnichenko

«Проинформировал Виталия Константиновича Ганчева о мерах поддержки жителей Харьковской области, эвакуированных в наш регион. Этот вопрос держу на личном контроле», — написал Олег Мельниченко по итогам встречи, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 4 февраля.

По его словам, людям, проживающим в пензенских пунктах временного размещения, оказывается необходимая социальная и медицинская помощь.

«Мы содействуем в трудоустройстве всем желающим, дети посещают школы и детские сады. Тем, кто активно социализируется, решает выехать из ПВР и жить самостоятельно, выплачиваем единовременное пособие», — сообщил глава региона.

«После окончания специальной военной операции харьковчане сами примут решение вернуться им на родину, остаться в Пензенской области или выбрать для проживания другой регион страны. Но мы продолжим делать все, чтобы пензенская земля запомнилась им своим гостеприимством, братской поддержкой, готовностью всегда прийти на помощь», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже
Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на чужие счета 480 тыс. рублей В Земетчино столкнулись грузовик и легковушка, пострадал молодой человек
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» В Заречном женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама