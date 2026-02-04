Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве 85-летней родственницы Криминал

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. 65-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве родственницы, совершенном с особой жестокостью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По версии следствия, в период с 18 по 19 января 2025 года мужчина находился по месту своего жительства в доме в городе Пензе вместе с 85-летней родственницей (родной тетей), за которой он ввиду ее престарелого возраста и хронического психического расстройства осуществлял уход. В ходе ссоры с женщиной обвиняемый вооружился не установленным органом следствия тупым твердым предметом и, используя его в качестве оружия, нанес пожилой родственнице не менее 56 ударов по различным частям тела, причинив физическую боль и тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе предварительного следствия вину обвиняемый не признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», — уточняется в тексте.