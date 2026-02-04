20:47:10 Среда, 4 февраля
В здании пензенского правительства дополнена экспозиция об истории служения Отечеству

17:05 | 04.02.2026 | Общество

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Экспозиция об истории служения Отечества, которая была организована в здании правительства Пензенской области в конце 2025 года, дополнена сведениям о людях, представлявших регион в Верховном совете СССР, Верховном совете РСФСР, Совете Федерации и Государственной думе России.

Фото: Pnzreg.ru

«Как и обещал, ко дню образования Пензенской области дополнили недавно открытую в здании правительства историческую экспозицию. Создан новый раздел, посвященный представителям региона в Верховном совете СССР, Верховном совете РСФСР (РФ), в Совете Федерации и Государственной думе РФ. Указаны имена почти 200 уроженцев и жителей пензенской земли: от депутата Верховного совета СССР первого созыва Александра Петровича Баталина, инициатора основания нашей области до ныне действующих депутатов и сенаторов. Каждый на своем этапе внес и продолжает вносить весомый вклад в дело преобразования региона и страны», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 4 февраля.

Он поблагодарил всех, кто смог прийти на открытие обновленной экспозиции.

«В числе ветеранов — депутат Государственной думы II созыва Юрий Васильевич Лыжин. Делегатом от лица действующих представителей нашего субъекта РФ стал Герой России, депутат Государственной думы VIII созыва Александр Михайлович Самокутяев», — уточнил глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что в настоящее время работа над созданием экспозиции об истории служения Отечества продолжается.

«Сейчас мы подняли еще один интересный пласт истории — дореволюционный. Ищем информацию об именах депутатов, защищавших честь Пензенской губернии в представительных и законодательных органах Российской империи. Уверен, продолжению нашей экспозиции о служении пензенцев Отечеству быть», — подчеркнул губернатор.


