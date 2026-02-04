Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 87-летием Пензенской области Общество

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 87-летием со дня образования Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю вас с днем образования Пензенской области! 4 февраля 1939 года с указа президиума Верховного совета СССР началась новейшая история нашего региона. В новом статусе Пензенская область получила мощный импульс для развития промышленности и аграрной отрасли, здравоохранения, науки, образования, для масштабного строительства и благоустройства городов и сел, для улучшения жизни людей. Во время Великой Отечественной войны наши отцы и деды продемонстрировали отважный пример воинской и трудовой доблести. В послевоенные годы регион превратился в один из центров наукоемких технологий и точного приборостроения. Были построены крупнейшие промышленные предприятия, появились новые жилые микрорайоны, мосты и путепроводы. Была заложена инфраструктура, которой мы пользуемся и продолжаем развивать», — подчеркнул глава региона.

«Пенза стала одним из культурных центров Поволжья благодаря бесценному наследию Лермонтова, Белинского, Куприна, Ключевского и вкладу наших современников. За Пензенской областью прочно закрепилось звание региона благополучного, безопасного и надежного во всех отношениях. Мы дорожим каждым годом пройденного пути. Только уважая прошлое, можно построить крепкое будущее. Поэтому такое пристальное внимание сегодня уделяем сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма», — добавил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, пензенцы по праву могут гордиться достижениями последних лет в агропромышленном комплексе, дорожном и жилищном строительстве, в социальной сфере.

«Мы создаем лучшие условия для наших детей и молодежи, чтобы они гордились своей малой родиной, передавали все самое лучшее следующим поколениям. Мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди у нас с вами много масштабной и плодотворной работы», — отметил глава региона.

«Желаю всем пензенцам крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия и дальнейших успехов во благо нашего региона и великой России!» — пожелал Олег Мельниченко.