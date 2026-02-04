15:28:06 Среда, 4 февраля
В пензенском драмтеатре начались репетиции трагикомедии «Вышел ангел из тумана»

13:06 | 04.02.2026 | Культура

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского приступили к репетициям спектакля по пьесе российского драматурга Петра Гладилина «Вышел ангел из тумана». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

В пензенском драмтеатре начались репетиции трагикомедии «Вышел ангел из тумана». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Эта история о том, как в день рождения бывшей санитарки военного госпиталя, ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Кондратьевны Первухиной выясняется, что ее сыновья — рядовой научный сотрудник Илья и бизнесмен, депутат Сергей — уже давно стали непримиримыми врагами. Их открытая ссора доводит мать буквально до умопомрачения. И пока оба брата вместе со своими семьями спешно решают, как успокоить и спасти Екатерину Кондратьевну, в квартире появляется странный человек по имени Гавриил... На примере, казалось бы, самой обычной семьи здесь глубоко исследуются подлинные семейные ценности. Сюжет убедительно доказывает: настоящая сила родных людей — в их единстве и способности быть опорой друг для друга», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что спектакль ставит главный режиссер смоленского камерного театра, художественный руководитель московского театра-студии имени Всеволода Шиловского Петр Орлов.

«В будущей премьере главную роль пенсионерки Екатерины Кондратьевны репетирует народная артистка России Галина Репная», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что премьера постановки «Вышел ангел из тумана» намечена на март.


