В Кузнецке организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 87-летней женщины при пожаре, который произошел в частном доме в Кузнецке Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 1 февраля 2026 года в доме на улице Белинского в городе Кузнецке произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 87-летней хозяйки дома. По имеющейся информации, женщина проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования», — сказано в тексте.