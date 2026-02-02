22:17:13 Понедельник, 2 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре

17:47 | 02.02.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 87-летней женщины при пожаре, который произошел в частном доме в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 1 февраля 2026 года в доме на улице Белинского в городе Кузнецке произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 87-летней хозяйки дома. По имеющейся информации, женщина проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования», — сказано в тексте.


Читайте также
В Заречном женщина госпитализирована после наезда автомобиля Житель Пензы перевел на чужие счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В отношении жительницы Нижнеломовского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 12 тыс. рублей
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама