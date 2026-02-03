Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже Криминал

Пенза, 3 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 40-летнему жителю Пензы, который предоставил при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года в городе Кузнецке осужденный, желая приобрести легковой автомобиль, в одном из автосалонов узнал, что для определенных категорий граждан, к которым он не относился, предоставляется субсидируемая из средств федерального бюджета скидка. Мужчина решил получить ее незаконным путем. 26 ноября 2024 года для получения скидки на первоначальный взнос при оформлении кредита на приобретение автомашины он предоставил работнику кредитной организации фиктивную справку, содержащую не соответствующие действительности сведения о том, что он работает преподавателем в одном из колледжей. В результате противоправных действий житель города Пензы путем обмана получил скидку в размере 261 тыс. рублей. Причиненный имущественный ущерб он возместил в полном объеме в ходе предварительного следствия. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговор вступил в законную силу.