Дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено в Москве после перестрелки при задержании подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Пензе Криминал

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» возбуждено в Москве после перестрелки на Рублевском шоссе при задержании подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по городу Москве.

Фото: Moscow.sledcom.ru

«По данным следствия, 3 февраля 2026 года оперативные сотрудники полиции с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области прибыли к одному из жилых домов, расположенных на Рублевском шоссе в городе Москве. В подъезде дома полицейские обнаружили фигурантов. Один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение. Второй фигурант задержан», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту похищения и убийства мужчины.

По данным следствия, в период с 28 по 29 января 2026 года на территории Октябрьского района города Пензы двое подозреваемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 39-летнего мужчину и совершили его убийство. После совершения преступлений фигуранты скрылись с места происшествия.