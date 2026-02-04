15:27:38 Среда, 4 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено в Москве после перестрелки при задержании подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Пензе

12:02 | 04.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» возбуждено в Москве после перестрелки на Рублевском шоссе при задержании подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по городу Москве.

Дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено в Москве после перестрелки при задержании подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Пензе

Фото: Moscow.sledcom.ru

«По данным следствия, 3 февраля 2026 года оперативные сотрудники полиции с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области прибыли к одному из жилых домов, расположенных на Рублевском шоссе в городе Москве. В подъезде дома полицейские обнаружили фигурантов. Один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение. Второй фигурант задержан», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту похищения и убийства мужчины.

По данным следствия, в период с 28 по 29 января 2026 года на территории Октябрьского района города Пензы двое подозреваемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 39-летнего мужчину и совершили его убийство. После совершения преступлений фигуранты скрылись с места происшествия.


Читайте также
Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже
Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на чужие счета 480 тыс. рублей В Земетчино столкнулись грузовик и легковушка, пострадал молодой человек
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» В Заречном женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама