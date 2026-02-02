22:16:42 Понедельник, 2 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Занятия в школах Пензенской области 3 февраля отменят из-за морозов

17:01 | 02.02.2026 | Образование

Печать

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Занятия в школах Пензенской области 3 февраля будут отменены из-за морозов. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко.

Занятия в школах Пензенской области 3 февраля отменят из-за морозов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По прогнозам пензенского гидрометеоцентра, завтра ожидается мороз до -33 градусов. Поручил министру образования Пензенской области готовить приказ об отмене занятий в школах для учеников 1-11 классов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Родителей дошкольников тоже просим оставить детей дома, но если такой возможности нет, в детских садах будут работать дежурные группы», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела прогнозирования пензенского гидрометеоцентра Светлану Иванкову, с запада в Пензенскую область пришел арктический антициклон, который принес в регион аномально холодную погоду.

«Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 9 и более градусов», — отметила она.


Читайте также
В Заречном женщина госпитализирована после наезда автомобиля Житель Пензы перевел на чужие счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В отношении жительницы Нижнеломовского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 12 тыс. рублей
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама