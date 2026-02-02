Занятия в школах Пензенской области 3 февраля отменят из-за морозов Образование

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Занятия в школах Пензенской области 3 февраля будут отменены из-за морозов. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко.

«По прогнозам пензенского гидрометеоцентра, завтра ожидается мороз до -33 градусов. Поручил министру образования Пензенской области готовить приказ об отмене занятий в школах для учеников 1-11 классов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Родителей дошкольников тоже просим оставить детей дома, но если такой возможности нет, в детских садах будут работать дежурные группы», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела прогнозирования пензенского гидрометеоцентра Светлану Иванкову, с запада в Пензенскую область пришел арктический антициклон, который принес в регион аномально холодную погоду.

«Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 9 и более градусов», — отметила она.