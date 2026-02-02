22:16:39 Понедельник, 2 февраля
Двое жителей Пензенской области подозреваются в организации незаконной миграции

13:32 | 02.02.2026 | Криминал

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность двоих жителей региона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Двое жителей Пензенской области подозреваются в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.


Актуальное

