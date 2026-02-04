В Москве обнаружено тело таксиста, который привез в столицу подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Пензе Криминал

Москва, 4 февраля 2026. PenzaNews. Тело водителя такси с признаками насильственной смерти, который, по данным следствия, ранее привез из Самарской области в Москву подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензы, обнаружено в столице на парковке вблизи улицы Большой Филевской в среду, 4 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

Фото: Sledcom.ru

«Сегодня следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки, расположенной вблизи улицы Большой Филевской в городе Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что водитель такси привез фигурантов из Самарской области в Москву. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тыс. рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причинившего смертельное ранение таксисту.

В сообщении также указано, что в рамках расследования дела, возбужденного по факту похищения и убийства 39-летнего мужчины в Пензе, установлено, что преступления были совершены на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов.

«Соучастниками совершено разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги похищены денежные средства, ювелирные изделия», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что по данному факту следственными органами СКР по Пензенской области также возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».

«Помимо этого, в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ)», — добавляется в сообщении.

В нем напоминается, что 3 февраля 2026 года полицейские с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области прибыли к одному из жилых домов, расположенных на Рублевском шоссе в Москве, в подъезде они обнаружили фигурантов, один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Оперативные сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение», — сказано в тексте.