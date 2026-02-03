С улиц Пензы за ночь вывезено более 5,7 тыс. кубометров снега ЖКХ

Пенза, 3 февраля 2026. PenzaNews. Более 5,7 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы в течение ночи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города во вторник, 3 февраля.

«Бригады МБУ «Пензавтодор» вывезли 5 тыс. 715 кубометров снега. Данный объем работ выполнен в ночь со 2 на 3 февраля. Мероприятия по ликвидации навалов проводились на улицах Новый Кавказ, Пушкина, Бакунина, Чехова, площади Маршала Жукова, Привокзальной площади, путепроводе в районе улицы 8 Марта», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что бригады, заступившие на смену в 7.00, продолжили благоустраивать территорию областного центра.

«Они занимаются противогололедной обработкой улиц, очисткой проезжей части, заездных карманов и тротуаров как механизированным, так и ручным способом. Освобождают от снега подходы к пешеходным переходам, крыши остановочных павильонов, лестничные сходы, а также расширяют дороги, продолжают вывозить снежные массы, выполняют прочие виды работ», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что днем на уборку улиц вышли 168 дорожных рабочих и 114 единиц спецтехники.