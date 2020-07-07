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В Нижнем Ломове ссора между супругами завершилась гибелью жены

09:12 | 07.07.2020 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Ссора между супругами в Нижнем Ломове Пензенской области завершилась гибелью жены.

В Нижнем Ломове ссора между супругами завершилась гибелью жены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, в ночь на 5 июля между обвиняемым 1986 года рождения и его супругой произошла ссора на почве ревности. В ходе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил потерпевшую по лицу, в результате чего она упала и ударилась головой о спинку кровати. Женщина получила черепно-мозговую травму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что муж пытался оказать первую помощь жене и привести ее в чувства, но полученная ею травма оказалось несовместимой с жизнью.

«Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — пояснила собеседница агентства.

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