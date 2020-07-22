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В Пензе на подростка завели уголовное дело за пьяную езду

09:22 | 22.07.2020 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возбуждено после того, как 17-летний юноша повторно попался в Пензе на пьяной езде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе на подростка завели уголовное дело за пьяную езду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ночью 8 июня на проспекте Строителей в Пензе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Chevrolet Cruze» под управлением 17-летнего жителя областного центра. Инспекторы выяснили, что юноша находился в состоянии алкогольного опьянения, а машина принадлежит его матери», — сказали в ведомстве.

В полиции пояснили, что, как было установлено позднее, накануне подросток, который подрабатывал на автомойке, решил после смены выпить пива, надеясь таким образом снять усталость, а затем он без спроса взял из дома ключи от иномарки.

«В 2018 году юноша был подвергнут административному взысканию за такое же нарушение. Тогда он воспользовался ключами от машины матери, чтобы покататься», — отметили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что несовершеннолетнему водителю грозит нарушение вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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