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Уголовное дело возбуждено после смерти женщины, избитой сыном в Мокшане

11:38 | 17.08.2021 | Криминал

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Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено после того, как в больнице скончалась женщина, избитая сыном в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено после смерти женщины, избитой сыном в Мокшане. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 7 августа 2021 года обвиняемый вместе с сожительницей находился в доме своей матери, где они распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчиной и потерпевшей возник словесный конфликт, в результате которого он нанес сидевшей в кресле матери несколько ударов руками и ногами в область головы. Сожительница обвиняемого после конфликта вызвала скорую медицинскую помощь, потерпевшую госпитализировали», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что женщина 1948 года рождения умерла в больнице 13 августа; ее смерть, по данным судебно-медицинской экспертизы, наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

«42-летний житель Мокшана задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. По решению суда обвиняемый заключен под стражу», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

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