Вступил в силу приговор пензенцу, обманным путем похитившему деньги у трех банков Криминал

Пенза, 30 октября 2021. PenzaNews. Приговор, которым 47-летнему жителю Пензы назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за хищение обманным путем у трех банков более 1,8 млн. рублей, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что с мая 2013 года по май 2017-го пензенец уговорил троих своих знакомых оформить четыре автокредита на сумму более 2 млн. рублей на приобретение автомашин «Niva Chevrolet», «Lada Granta» и двух «Lada Vesta». При этом он убедил заемщиков в том, что их кредитные обязательства погасит в полном объеме. Злоумышленник подал от имени заемщиков анкеты-заявления для оформления кредитов, содержащие заведомо ложные сведения о месте работе заемщиков и размере их заработка. После одобрения кредитов и покупки автомобилей злоумышленник не передал в банк паспорта на них. Для создания видимости погашения кредитов он совершил несколько платежей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем пензенец продал автомобили и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Из сообщения следует, что в суде мужчина свою вину не признал, ущерб не возместил.

«[Он] пояснил, что никого не обманывал, договаривался с заемщиками о приобретении автомобилей для передачи их в такси с целью получения прибыли, которая делилась бы поровну. Представил расписки от двух заемщиков якобы о получении ими денежных средств от продажи двух автомобилей. Проведенной в суде экспертизой установлено, что текст на расписках напечатан после выполнения подписи от имени заемщиков», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что суд первой инстанции удовлетворил гражданские иски банков о взыскании с мужчины ущерба на сумму более 1 млн. рублей, при этом одна изъятая «Lada Vesta» обращена в счет погашения ущерба.

«Не согласившись с обвинительным приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой оспаривал установленные фактические обстоятельства дела, а также чрезмерную суровость назначенного судом наказания. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а жалобу осужденного и его защитника — без удовлетворения», — говорится в сообщении.