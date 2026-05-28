Жительница Неверкинского района предстанет перед судом по обвинению в неуплате алиментов на ребенка

13:12 | 28.05.2026 | Криминал

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. 42-летняя жительница Неверкинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По версии следствия, в соответствии с решением суда обвиняемая обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание 14-летней дочери. Однако возложенную на нее обязанность женщина игнорировала, за что привлекалась к административной ответственности. За период с декабря 2025-го по январь 2026 года у нее образовалась задолженность по алиментам в сумме более 29 тыс. рублей, а общий долг по состоянию на апрель 2026 года превысил 1,1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.


