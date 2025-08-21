Житель Пензы, стрелявший из охотничьего карабина у филармонии, проведет в колонии 4,5 года Криминал

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. 27-летний житель Пензы, выстреливший из самозарядного охотничьего карабина «Сайга-МК» в землю у ног находившихся в непосредственной близости от него людей на парковке между зданиями филармонии и киноконцертного зала «Пенза» вечером 29 марта 2024 года, проведет в исправительной колонии общего режима 4,5 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

«Согласно материалам уголовного дела, он отдыхал с друзьями в сауне, в этот момент его другу позвонил молодой человек, с которым в ходе телефонного разговора они поконфликтовали и назначили встречу у филармонии, чтобы разрешить конфликт. Для этих целей он взял из дома принадлежащее отцу оружие, на такси с друзьями приехал к обозначенному месту, подошел к компании, где находился обидчик, выстрелил в землю и с места преступления уехал на этом же автомобиле. Своими действиями злоумышленник грубо нарушил общественный порядок, выразил явное неуважение к обществу с угрозой применения оружия. В момент совершения преступления на площади было многолюдно: к филармонии подходили участники и зрители конкурса-фестиваля «Россия молодая», среди которых были дети», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в судебном заседании мужчина свою вину не признал, заявив, что у него была не «Сайга», а страйкбольный автомат, из которого он не стрелял.

«Суд, выяснив все обстоятельства дела, признал подсудимого виновным в незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, неснятую и непогашенную судимость по ранее вынесенному приговору и назначил виновному окончательное наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что адвокат осужденного подал на приговор суда апелляционную жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения; приговор вступил в законную силу.