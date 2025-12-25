20:45:40 Четверг, 25 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школе села Кургановка

15:31 | 25.12.2025 | Образование

Печать

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области в ходе проведенной проверки выявила нарушения при организации питания в школе села Кургановка.

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школе села Кургановка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Надзорными мероприятиями в деятельности учреждения выявлены нарушения в части хранения продукции с нарушением температурного режима, с истекшим сроком годности, отсутствия маркировки. По результатам проверки директору образовательного учреждения внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам прокурорского вмешательства нарушения устранены.

«Исполнение законодательства в сфере организации питания детей находится на контроле надзорного ведомства», — подчеркивается в тексте.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил мужчину
В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох
В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама