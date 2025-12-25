Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школе села Кургановка Образование

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области в ходе проведенной проверки выявила нарушения при организации питания в школе села Кургановка.

«Надзорными мероприятиями в деятельности учреждения выявлены нарушения в части хранения продукции с нарушением температурного режима, с истекшим сроком годности, отсутствия маркировки. По результатам проверки директору образовательного учреждения внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам прокурорского вмешательства нарушения устранены.

«Исполнение законодательства в сфере организации питания детей находится на контроле надзорного ведомства», — подчеркивается в тексте.