В Пензе начальник отдела территориального управления Россельхознадзора приговорен к 7 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки

13:12 | 25.12.2025 | Криминал

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного контроля (надзора) в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства на срок 5 лет назначено начальнику отдела управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В Пензе начальник отдела территориального управления Россельхознадзора приговорен к 7 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года начальник отдела территориального управления Россельхознадзора вымогал у главы крестьянско-фермерского хозяйства взятку за общее покровительство, угрожая в случае отказа совершить действия, входящие в его должностные полномочия, которые могут причинить вред законным интересам потерпевшего и деятельности возглавляемого им хозяйства. В конце января 2025 года глава КФХ передал осужденному взятку в размере 50 тыс. рублей за создание благоприятных условий для деятельности крестьянско-фермерского хозяйства. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного контроля (надзора) в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства сроком на 5 лет. Предмет взятки конфискован в доход государства», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговор пока не вступил в законную силу.


