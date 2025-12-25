20:46:14 Четверг, 25 декабря
В Пензенской области за день на дорогах задержаны 8 нетрезвых водителей

14:50 | 25.12.2025 | Общество

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Восемь водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области 24 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за день на дорогах задержаны 8 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«24 декабря 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством». [...] От управления транспортными средствами отстранены 8 водителей», — сказано в тексте.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.


