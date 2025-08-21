20:08:11 Четверг, 21 августа
Пензенские полицейские задержали владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков

14:01 | 21.08.2025 | Криминал

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Полицейские задержали в Пензенской области владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков.

Пензенские полицейские задержали владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как уточняется в сообщении пресс-службы УМВД России по региону, двое мужчин были задержаны в Пензе на улице 65-летия Победы.

«В багажнике автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 29 свертков, обмотанных изолентой, стеклянную банку с порошкообразным веществом, пластиковую банку с веществом растительного происхождения, пустые гриппер-пакеты и электронные весы. Изъятое было направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, порошкообразное вещество содержит в своем составе производное наркотического средства — клефедрон, а изъятое растительное вещество является наркотическим средством марихуаной», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что еще один мужчина был задержан в Нижнеломовском районе.

«Со слов задержанных, в начале 2025 года они создали интернет-магазин по продаже наркотиков, через который осуществляли сбыт наркотических средств через тайники-закладки. Изъятые полицейскими наркотики они планировали сбыть бесконтактным способом на территории города Пензы», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что по факту покушения на незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело, в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


