Жительница Пензенской области лишилась более 715 тыс. рублей в надежде заработать на ставках на спорт

11:12 | 06.10.2025 | Криминал

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области 1980 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась более 715 тыс. рублей в надежде заработать на ставках на спорт.

Жительница Пензенской области лишилась более 715 тыс. рублей в надежде заработать на ставках на спорт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по региону, с женщиной в мессенджере связалась незнакомка, которая предложила способ получения дополнительного дохода, убедила собеседницу завести криптокошелек и внести деньги, а после сообщила о выигрыше, для получения которого якобы требовалось оплатить комиссию.

«Доверившись, потерпевшая перечислила свои сбережения на указанный злоумышленницей счет. После этого мошенница перестала выходить на связь, и женщина поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 715 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


