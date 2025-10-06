В Пензе пассажир иномарки при виде полицейских выбросил наркотик из окна машины Криминал

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Пассажир автомобиля «Ford Focus», остановленного сотрудниками Госавтоинспекции на улице Мира в Пензе, при виде приближающихся полицейских выбросил из окна на землю бумажный сверток с наркотиком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. По прибытии оперативники изъяли сверток и доставили в отдел полиции пассажира указанного автомобиля для дальнейшего разбирательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в свертке, согласно заключению эксперта, находилось около 9 граммов марихуаны.

«Подозреваемый 1998 года рождения признался и раскаялся в содеянном. Мужчина пояснил, что, находясь в Пензенском районе, обнаружил на улице дикорастущую коноплю. Он сорвал ее и высушил для личного употребления. Позже, возвращаясь в Пензу на автомобиле со знакомым, они были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции на въезде в город. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина выбросил сверток с наркотическим веществом из машины, надеясь избежать наказания», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».