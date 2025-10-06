Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Пензе Криминал

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного многоквартирного дома на улице Межрайонной в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В комментариях в социальной сети СК России опубликовано обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома по улице Межрайонной в городе Пензе. Здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, инженерные системы изношены. В 2017 году строение признано аварийным и подлежащим сносу. В сентябре текущего года в результате короткого замыкания электропроводки в доме произошло возгорание, в результате чего пострадала 76-летняя местная жительница. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается. Указанная ситуация освещалась в СМИ», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР 5 октября.

В нем добавляется, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Петра Ивановича Юдина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.