16:17:12 Понедельник, 6 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Пензе

14:01 | 06.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного многоквартирного дома на улице Межрайонной в Пензе.

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В комментариях в социальной сети СК России опубликовано обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома по улице Межрайонной в городе Пензе. Здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, инженерные системы изношены. В 2017 году строение признано аварийным и подлежащим сносу. В сентябре текущего года в результате короткого замыкания электропроводки в доме произошло возгорание, в результате чего пострадала 76-летняя местная жительница. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается. Указанная ситуация освещалась в СМИ», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР 5 октября.

В нем добавляется, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Петра Ивановича Юдина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


Читайте также
В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе Денис Соболев выступил за синхронизацию графиков работы дворников и вывоза ТКО в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама