В Пензе мужчина обвиняется в даче взятки сотруднику исправительной колонии

14:10 | 15.10.2025 | Криминал

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. 24-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии на территории Пензенской области, обвиняется в даче взятки сотруднику ИК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Пензе мужчина обвиняется в даче взятки сотруднику исправительной колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.

«По данным следствия, в августе 2025 года мужчина, отбывающий наказание в виде лишения свободы, предложил инспектору исправительной колонии взятку за совершение заведомо незаконных действий — пронос на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов. Сотрудник колонии отказался от получения взятки и совершения незаконных действий. В сентябре 2025 года знакомый осужденного, не осведомленный о преступном умысле последнего, попытался передать сотруднику исправительного учреждения денежные средства в размере 30 тыс. рублей, мобильный телефон и комплектующие к нему», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что незаконные действия по передаче взятки были пресечены правоохранителями.

«В настоящее выполняется комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования», — добавляется в тексте.


