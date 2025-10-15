В Пензе мужчина, выдавая себя за чиновника, купил дорогостоящий автомобиль на деньги своего знакомого Криминал

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. 33-летний житель Пензы, который, выдавая себя за начальника одного из отделов министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона, получил от знакомого крупную сумму денег на два экскаватора для их последующей эксплуатации в рамках исполнения госконтрактов и потратил ее на приобретение для себя дорогостоящего автомобиля «Mercedes-Benz», осужден за мошенничество в особо крупном размере.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подсудимый в апреле 2024 года узнал о намерении своего знакомого инвестировать накопленные им денежные средства. Имея умысел на хищение путем обмана денежных средств товарища, злоумышленник сообщил тому, что занял должность начальника одного из отделов министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Подсудимый предложил потерпевшему вложить накопленные денежные средства в покупку двух экскаваторов для последующей сдачи их в аренду подрядным организациям, которые выполняют дорожные работы по государственным контрактам. В действительности злоумышленник никогда в региональном министерстве не работал, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел, реальной возможности оказать влияние на принятие решений какими-либо должностными лицами не имел», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в начале июня 2024 года злоумышленник получил от знакомого деньги в рублях и долларах в сумме более 11,9 млн. рублей на покупку двух экскаваторов, каждый стоимостью 6 млн. рублей.

«В тот же день на автомобиле своего отца он выехал в Москву, где приобрел для себя автомобиль марки «Mersedes-Benz AMG GLE 53» за 107 тыс. долларов США. Оплату машины он произвел из похищенных у приятеля средств», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что с августа потерпевший просил показать купленные экскаватора, однако в ответ получал отговорки.

«В дальнейшем подсудимый переехал в Казань и перестал контактировать с обманутым товарищем», — указано в сообщении.

Из него следует, что пензенец в судебном заседании признал свою вину, выразил готовность возместить ущерб и передал потерпевшему 300 тыс. рублей.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.