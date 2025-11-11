В Пензе вступил в силу приговор курьеру мошенников, похитивших у пенсионерки более 2,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 11 ноября 2025. PenzaNews. Приговор Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым 19-летнему жителю Чувашии, выполнявшему функции курьера мошенников, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По делу установлено, что весной 2024 года виновный вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан. Участники организованной группы, материалы в отношении которых выделены в отдельные производства, используя телефонные номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка Российской Федерации, убедили пожилую жительницу Пензы продать принадлежавшую ей квартиру, а денежные средства передать их доверенному лицу для последующего зачисления на «безопасный счет». Злоумышленник, выполнявший роль курьера, забрал у 75-летней женщины денежные средства в размере свыше 2,4 млн. рублей, которые передал незнакомому мужчине в Москве. За проделанную работу он получил вознаграждение в размере 41 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что молодой человек вину признал, полностью согласился с предъявленным обвинением, от дачи показаний в судебном заседании отказался.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда посчитала квалификацию действий осужденного верной, назначенное наказание справедливым, а также удовлетворила представление прокурора, изменив приговор в части зачета времени содержания осужденного под стражей. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.