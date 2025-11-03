Проект бюджета Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов внесен в региональный парламент Экономика

Пенза, 3 ноября 2025. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов внесен в Законодательное собрание региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке, параметры проекта бюджета сформированы с учетом влияния ряда факторов. В их числе — замедление темпов экономического роста, снижение совокупного объема «нецелевых» дотаций из федерального бюджета относительно уровня текущего года, распределение значительного объема целевых трансфертов из федерального бюджета, в том числе с учетом сокращения ранее распределенного объема средств по ряду объектов капитального строительства и ремонта, реализация принятых решений по поддержке доходов граждан и продолжение реализации мероприятий, обусловленных геополитической ситуацией (оказание мер поддержки участникам СВО и членам их семей, реализации мероприятий по восстановлению подшефных территорий, социально-бытовое обустройство беженцев и другие).

Кроме того, были учтены необходимость завершения работ по начатым объектам, участие региона в программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета, действие государственной гарантии Пензенской области в целях обеспечения финансирования инфраструктурного проекта по строительству канализационного коллектора в Пензе, соблюдение ограничений в отношении дефицита, уровня долга и объема заимствований областного бюджета в рамках соглашений, заключенных с Минфином России.

Читайте также

Олег Мельниченко провел совместное заседание стратегического совета Пензенской области и правительства региона

Проект бюджета Пензенской области на 2026 год сформирован со следующими параметрами: прогнозируемый объем доходов — более 102 млрд. рублей, расходов — свыше 104,1 млрд. рублей, дефицит — около 2,1 млрд. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2027 года предлагается установить в сумме более 19,1 млрд. рублей.

Основные характеристики бюджета на плановый период: прогнозируемый объем доходов на 2027 год планируется утвердить в размере свыше 104 млрд. рублей, на 2028 год — около 110,4 млрд. рублей, расходов — около 104,9 млрд. рублей и более 110,4 млрд. рублей, прогнозируемый дефицит составит около 825,5 млн. рублей и более 35,1 млн. рублей соответственно. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2028 года предлагается установить в сумме более 18,1 млрд. рублей, на 1 января 2029 года — более 17,1 млрд. рублей.