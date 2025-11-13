15:17:30 Четверг, 13 ноября
Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1,1 млн. рублей

09:34 | 13.11.2025 | Криминал

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1994 года рождения лишилась более 1,1 млн. рублей, поверив мужчине, с которым познакомилась в интернете.

Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1,1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения новый знакомый предложил способ дополнительного заработка путем инвестирования.

«Заинтересовавшись предложением, пензячка согласилась. Затем с ней связались двое мужчин, представившиеся консультантами. В течение месяца, следуя их указаниям, девушка оформила на свое имя два кредита и перевела все полученные деньги на мошеннические счета. Однако обещанной прибыли она так и не получила. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила более 1 млн. 145 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


