Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов состоялись под председательством спикера Законодательного собрания региона Вадима Супикова в среду, 12 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, министр финансов региона Любовь Финогеева, депутаты, члены кабинета министров, а также главы муниципальных образований и представители общественности.

Всего для проведения публичных слушаний было организовано более 40 площадок. Онлайн-трансляция велась на сайте Заксобрания.

«Бюджет верстался с учетом национальных целей развития, определенных президентом России, в условиях специальной военной операции и внешнеполитических вызовов», — подчеркнул Вадим Супиков.

«Удалось сохранить социальную направленность бюджета, обеспечив финансирование всех обязательств перед гражданами. В центре внимания остаются семьи с детьми и участники спецоперации, а также наиболее уязвимые категории жителей Пензенской области», — добавил он.

Спикер регионального парламента отметил, что порядка 20% расходов ежегодно планируется направлять на укрепление реального сектора экономики.

«Предусмотрены новые статьи бюджетных ассигнований — на введение региональной меры поддержки в жилищной сфере, реализацию пилотного проекта, нацеленного на формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса», — сказал Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте Заксобрания региона.

Планируется, что общий объем доходов бюджета Пензенской области в 2026 году составит 102 млрд. 54,9 млн. рублей, в 2027-м — 104 млрд. 39,2 млн. рублей, в 2028-м — 110 млрд. 378,3 млн. рублей.

Прогнозируемые расходы бюджета в 2026 году составят 104 млрд. 149,4 млн. рублей, в 2027-м — 104 млрд. 864,7 млн. рублей, в 2028-м — 110 млрд. 413,4 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы планируются с ежегодным приростом: 105,5% в 2026 году, 104,7% и 106,6% в 2027-м и 2028-м соответственно.

Приоритетом расходной части определена социально-культурная сфера, на финансирование которой должно быть направлено 59,1% в 2026 году, 65% — в 2027-м, 63,1% — в 2028-м (без учета межбюджетных трансфертов).

В рамках публичных слушаний поступили вопросы относительно поддержки инициативных проектов жителей в сфере благоустройства, планов по обеспечению жильем детей-сирот в 2026 году, учитывая ликвидацию в регионе очереди на получение жилплощади этой категорией граждан.

Кроме того, было озвучено предложение по строительству детской поликлиники в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы.

Также обсуждение коснулось развития особо охраняемых природных территорий, модернизации инфраструктуры детского отдыха, популяризации рабочих профессий.

Вопросы и предложения, прозвучавшие в ходе публичных слушаний, а также обращения, поступившие через сайт Заксобрания, будут учтены при доработке проекта главного финансового документа области на заседаниях профильных комитетов регионального парламента.

Рассмотрение проекта бюджета Пензенской области в первом чтении состоится на сессии Законодательного собрания в пятницу, 21 ноября.