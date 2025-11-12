01:41:11 Четверг, 13 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал в букмекерской конторе

18:07 | 12.11.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 24-летнего мужчину, который устроил скандал в одной из букмекерских контор Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал в букмекерской конторе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть глубокой ночью. Прибывший по тревожному сигналу наряд Росгвардии на месте обнаружил гражданина, который громко выражался нецензурной бранью и проявлял агрессию к работникам заведения. По словам молодого человека, состояние чрезмерно сильного раздражения возникло после проигрыша денежной ставки. Несмотря на неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправные действия, мужчина не успокаивался», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
Пензенская область и Красноярский край договорились о сотрудничестве в сфере архивного дела Против жителя Тамалинского района возбуждено дело за заведомо ложный донос на бывшую сожительницу
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который забрал деньги из найденного в магазине кошелька Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Пензы 500 тыс. рублей
ДТП в Иссинском районе унесло жизнь мужчины Жителю Лунинского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу двух электродвигателей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама