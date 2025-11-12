В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал в букмекерской конторе Происшествия

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 24-летнего мужчину, который устроил скандал в одной из букмекерских контор Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть глубокой ночью. Прибывший по тревожному сигналу наряд Росгвардии на месте обнаружил гражданина, который громко выражался нецензурной бранью и проявлял агрессию к работникам заведения. По словам молодого человека, состояние чрезмерно сильного раздражения возникло после проигрыша денежной ставки. Несмотря на неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправные действия, мужчина не успокаивался», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.