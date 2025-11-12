01:40:34 Четверг, 13 ноября
В Земетчинском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело

12:02 | 12.11.2025 | Криминал

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Житель Земетчинского района Пензенской области 1990 года рождения угрожал бывшей супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Земетчинском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ОМВД России по Земетчинскому району поступил звонок от местной жительницы 1995 года рождения. Гражданка рассказала, что бывший супруг душил ее, угрожая убить. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что, распивая спиртные напитки, решил встретиться с детьми. Для этого подозреваемый отправился в гости к бывшей супруге. Однако она не пустила его, и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник схватил потерпевшую за халат, увел ее во двор и начал душить, угрожая убить. На шум прибежал ребенок и начал кричать. После этого мужчина отпустил заявительницу и скрылся с места преступления», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


