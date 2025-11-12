Против жителя Тамалинского района возбуждено дело за заведомо ложный донос на бывшую сожительницу Криминал

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» возбуждено в отношении жителя Тамалинского района Пензенской области 1952 года рождения, который заявил в полицию о том, что его бывшая сожительница якобы похитила принадлежащие ему деньги и дорогой костюм.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина в отношении заявителя каких-либо незаконных действий не совершала. Впоследствии пенсионер признался, что совершил на свою бывшую возлюбленную заведомо ложный донос. Он рассказал, что женщина уехала из их дома в Сердобский район, сказав, что решила погостить у родственников. Однако через месяц, разговаривая с соседями, злоумышленник узнал, что женщина все это время проживала с другим мужчиной. Разозлившись, он решил ей отомстить и написал на нее заявление в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.