Пензенские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в подъезде Криминал

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, который в подъезде одного из домов Пензы напал на пенсионерку и отобрал у нее золотые серьги и сотовый телефон.

«В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратилась 60-летняя жительница Октябрьского района города. Заявительница рассказала, что возвращалась домой из магазина. Когда женщина зашла в подъезд, в тамбуре на нее напал неизвестный мужчина, который, угрожая предметом, используемым в качестве оружия, похитил у заявительницы золотые серьги и сотовый телефон. [...] На розыск нападавшего были ориентированы все наряды полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. [...] Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Пензы 1986 года рождения. Подозреваемый вину свою признал. Похищенные золотые серьги он сдал в ломбард, а сотовый телефон полицейские изъяли у подозреваемого», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — отмечается в пресс-релизе.