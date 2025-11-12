01:40:58 Четверг, 13 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в подъезде

17:52 | 12.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, который в подъезде одного из домов Пензы напал на пенсионерку и отобрал у нее золотые серьги и сотовый телефон.

Пензенские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в подъезде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратилась 60-летняя жительница Октябрьского района города. Заявительница рассказала, что возвращалась домой из магазина. Когда женщина зашла в подъезд, в тамбуре на нее напал неизвестный мужчина, который, угрожая предметом, используемым в качестве оружия, похитил у заявительницы золотые серьги и сотовый телефон. [...] На розыск нападавшего были ориентированы все наряды полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. [...] Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Пензы 1986 года рождения. Подозреваемый вину свою признал. Похищенные золотые серьги он сдал в ломбард, а сотовый телефон полицейские изъяли у подозреваемого», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — отмечается в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал в букмекерской конторе Пензенская область и Красноярский край договорились о сотрудничестве в сфере архивного дела
Против жителя Тамалинского района возбуждено дело за заведомо ложный донос на бывшую сожительницу До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который забрал деньги из найденного в магазине кошелька
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Пензы 500 тыс. рублей ДТП в Иссинском районе унесло жизнь мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама