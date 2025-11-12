В Пензенской области перед судом предстанет водитель, по вине которого погибли три человека Криминал

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего водителя, по вине которого погибли три человека, в том числе ребенок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 4 сентября 2025 года водитель легковой автомашины, находившийся в состоянии опьянения, выехал на перекресток улиц Алой и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП водитель последней автомашины и два пассажира — женщина и 7-летний ребенок — скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Установлено, что обвиняемый ранее был лишен права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что мужчина признал вину, в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя он содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет», — сказано в пресс-релизе.