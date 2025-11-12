01:40:51 Четверг, 13 ноября
В Пензенской области перед судом предстанет водитель, по вине которого погибли три человека

14:57 | 12.11.2025 | Криминал

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего водителя, по вине которого погибли три человека, в том числе ребенок.

В Пензенской области перед судом предстанет водитель, по вине которого погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, 4 сентября 2025 года водитель легковой автомашины, находившийся в состоянии опьянения, выехал на перекресток улиц Алой и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП водитель последней автомашины и два пассажира — женщина и 7-летний ребенок — скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Установлено, что обвиняемый ранее был лишен права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что мужчина признал вину, в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя он содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет», — сказано в пресс-релизе.


