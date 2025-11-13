15:17:31 Четверг, 13 ноября
Молодому пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу пятерых поросят

09:53 | 13.11.2025 | Криминал

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2006 года рождения, который похитил пятерых поросят.

Молодому пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу пятерых поросят. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже животных обратился житель Пензенского района и пояснил, что сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался житель города Пензы. [...] Он рассказал, что хотел заработать денег и решил пойти на преступление. Приехав на личном транспортном средстве в Пензенский район, подозреваемый похитил из загона у потерпевшего пятерых поросят для дальнейшей продажи и отвез их к себе в домовладение. Однако заработать у него не получилось, так как животные были изъяты сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время поросята уже возвращены законному владельцу.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — добавляется в тексте.


