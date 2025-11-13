Молодому пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу пятерых поросят Криминал

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2006 года рождения, который похитил пятерых поросят.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже животных обратился житель Пензенского района и пояснил, что сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался житель города Пензы. [...] Он рассказал, что хотел заработать денег и решил пойти на преступление. Приехав на личном транспортном средстве в Пензенский район, подозреваемый похитил из загона у потерпевшего пятерых поросят для дальнейшей продажи и отвез их к себе в домовладение. Однако заработать у него не получилось, так как животные были изъяты сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время поросята уже возвращены законному владельцу.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — добавляется в тексте.