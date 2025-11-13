15:17:40 Четверг, 13 ноября
ДТП в Мокшанском районе унесло жизнь мужчины

10:45 | 13.11.2025 | Происшествия

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло на 585 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую среду, 12 ноября.

ДТП в Мокшанском районе унесло жизнь мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, столкнулись «Datsun On-DO», за рулем которого находился мужчина 1957 года рождения, «ГАЗель» под управлением мужчины 1981 года рождения и «Kia Rio», которой управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Datsun On-DO» скончался на месте. Водитель автомобиля «Kia Rio» получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


