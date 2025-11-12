01:40:14 Четверг, 13 ноября
Житель Пензенской области получил 4 года колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма

10:01 | 12.11.2025 | Криминал

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Центральный окружной военный суд назначил 4 года колонии строгого режима жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что злоумышленник, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области за совершение общеуголовного преступления, являясь сторонником радикальной идеологии ислама, среди других осужденных лиц осуществил публичное оправдание деятельности международной террористической организации. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСИН», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговор в законную силу пока не вступил.


