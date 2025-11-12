До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который забрал деньги из найденного в магазине кошелька Криминал

Пенза, 12 ноября 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1977 года рождения, который нашел в магазине кошелек и забрал из него 15 тыс. рублей.

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе обратился местный житель 1992 года рождения с заявлением о краже. Гражданин рассказал, что, совершая покупки в магазине, потерял свой кошелек, в котором находились 15 тыс. рублей. Подойдя к продавцу магазина, он спросил, не находил ли тот его кошелек. Продавец вернул ему кошелек, но денег внутри уже не было. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель. [...] Он рассказал, что [...] похитил наличные, а пустой кошелек отдал работнику магазина и ушел домой», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что деньги мужчина потратить не успел, так как на следующий день был задержан сотрудниками полиции.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».