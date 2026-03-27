Житель Пензы, ударивший ножом 14-летнего подростка, получил условный срок Криминал

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 39-летнему жителю Пензы, который в состоянии опьянения ударил ножом 14-летнего подростка.

«Доказательства, собранные следователями, [...] признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Пензы за совершение хулиганства с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 30 октября 2025 года осужденный, находясь в состоянии опьянения в своей квартире в доме на улице Тепличной в городе Пензе, услышал на улице крики бегающих подростков. Поскольку его раздражали доносившиеся с улицы крики, мужчина, взяв два ножа, вышел из дома. Увидев 14-летнего потерпевшего, фигурант направился к нему и нанес подростку один удар ножом в область спины, причинив ему легкий вред здоровью. Несовершеннолетнему незамедлительно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что свою вину мужчина признал, в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства он содержался под стражей.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.