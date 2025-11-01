В Пензе после нападения на подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве Криминал

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» возбуждено по факту причинения телесных повреждений подростку в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 октября 2025 года на улице Тепличной в городе Пензе 39-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок, нанес удар ножом в спину 14-летнему подростку», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что юноша находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

«39-летний житель Пензы задержан при силовой поддержке УМВД и Росгвардии Пензенской области, вину в совершенном преступлении признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — поясняется в тексте.