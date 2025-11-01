15:58:21 Суббота, 1 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе после нападения на подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве

10:05 | 01.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» возбуждено по факту причинения телесных повреждений подростку в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе после нападения на подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 октября 2025 года на улице Тепличной в городе Пензе 39-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок, нанес удар ножом в спину 14-летнему подростку», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что юноша находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

«39-летний житель Пензы задержан при силовой поддержке УМВД и Росгвардии Пензенской области, вину в совершенном преступлении признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — поясняется в тексте.


Читайте также
В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке
Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан
В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама