В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело

Пенза, 5 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения ударил мать деревянным черенком по руке, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции установлено, что между потерпевшей и подозреваемым [...] возник словесный конфликт. Злоумышленник распивал спиртное, а когда алкоголь закончился, он попросил свою мать дать ему денег», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина отказала сыну, на этом фоне между ними произошла ссора.

«Подозреваемый грубо высказался в сторону потерпевшей, разозлившись, взял деревянный черенок, который использовала его мать в личных целях, и ударил им гражданку в область кисти правой руки», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.