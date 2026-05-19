Стало известно, какие дороги перекроют в «Спутнике» 22-24 мая Общество

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Движение транспорта в районе набережной на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области будет ограничено с 22 по 24 мая. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

«[Запланировано] ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном: по Прибрежному бульвару — от поворота с улицы Радужной до перекрестка с улицей Алой; по улице Алой — от Прибрежного бульвара до перекрестка с улицей Олимпийской, в продолжение улицы Олимпийской — в сторону Шоссейного проезда до Т-образного перекрестка со светофорным регулированием», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что ограничения будут действовать с 6.00 пятницы до конца воскресенья.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области 22-25 мая пройдет гидроавиаслет «Крылья Спутника – 2026».

Основные события развернутся в «Городе Спутнике» в субботу, 23 мая. Сначала гидросамолеты прибудут на акваторию озера. Затем запланированы демонстрационные полеты, выступления гидроциклов, десантирование парашютистов с самолета Ан-2, парад гидроавиации, полеты аэростатов и мотопарапланов.