В Колышлейском районе при столкновении трактора, «ВАЗа» и «УАЗа» пострадали два человека Происшествия

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения трактора «Беларус», легкового автомобиля «ВАЗ-21154» и внедорожника «УАЗ-315143» в Колышлейском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 17 мая на автодороге «Пенза — Балашов — Михайловка», трактором управлял мужчина 1986 года рождения, «ВАЗом» — водитель 1964 года рождения, «УАЗом» — 1954 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21154» и его пассажирка – женщина 1965 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.