Житель Пензы перевел мошенникам около 4,5 млн. рублей в надежде заработать на криптовалюте

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. 38-летний житель Пензы, который после общения с женщиной на сайте знакомств решил попытаться заработать на криптовалюте, стал жертвой мошенничества и лишился около 4,5 млн. рублей.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, новая знакомая рассказала мужчине, что не работает, поскольку получает существенный доход от операций на криптобирже.

«Заявитель попросил девушку обучить его. Она согласилась, но уточнила, что для освоения основ криптовалютного трейдинга необходимо обратиться к специализированному наставнику, занимающемуся подготовкой будущих брокеров. Связавшись с незнакомцем через мессенджер, пензенец узнал, что для открытия брокерского счета и осуществления торговых операций требуется установка специального приложения и внесение денежных средств на криптокошелек. Доверившись обещаниям, мужчина перечислил около 4,5 млн. рублей, из которых более 1 млн. было оформлено в виде кредита», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что впоследствии злоумышленники перестали выходить на связь.

«О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».