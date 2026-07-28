В Пензе из павильона на рынке изъято более 1,8 тыс. пачек сигарет без маркировки Криминал

Пенза, 28 июля 2026. PenzaNews. 1 тыс. 820 пачек сигарет без маркировки стоимостью не менее 145 тыс. рублей изъято из торгового павильона на территории рынка в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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В нем уточняется, что в незаконном обороте немаркированной табачной продукции подозревается мужчина 1965 года рождения, работающий продавцом.

«Злоумышленник пояснил, что сбывал немаркированную табачную продукцию гражданам втайне от владельца торгового павильона в целях получения высокого дохода», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».