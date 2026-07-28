Телефонные мошенники выманили у жительницы Нижнего Ломова почти 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 июля 2026. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова Пензенской области лишилась почти 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил злоумышленник, который выманил у нее код из SMS под предлогом оформления заявки на замену ключей от домофона.

«Спустя некоторое время женщине пришло сообщение в мессенджере якобы от «Госуслуг». В нем говорилось о подозрительной активности и необходимости срочно связаться с поддержкой. Позвонив по указанному номеру, потерпевшая услышала от незнакомки, что ее аккаунт под угрозой и вскоре с ней должен связаться сотрудник банка», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем потерпевшей позвонил неизвестный, который убедил ее перевести все деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям звонившего, женщина перечислила на указанный счет около 700 тыс. рублей. После того как неизвестные перестали выходить на связь, заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».