Житель Пензенской области получил 5 лет колонии за покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством Криминал

Пенза, 28 июля 2026. PenzaNews. Пензенский облсуд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год 25-летнему жителю Пензенского района за покушение на установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«С 30 января по 11 марта 2025 года он вел переписку в мессенджере с лицом, называвшим себя представителем Вооруженных сил Украины, и направлял ему сообщения, в которых выражал готовность вступить в ВСУ для участия в боевых действиях против России на стороне Украины», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчине не смог довести свой умысел до конца, так как его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.